Звездата на Уитни Хюстън

Загубата на единствената и неповторима Уитни Хюстън на 11.02.2012 година потресе целия свят. Днес, когато тя вече не е сред нас, обръщаме поглед назад, за да си припомним отново как е изгряла звездата на тази велика певица.Уитни Елизабет Хюстън е родена на 9 август 1963 г. в Нюарк, Ню Джърси. Майка й Сиси Хюстън е успешна ритъм-енд-блус беквокалистка, която открива света на музиката пред своята малка дъщеря. Близкото й приятелство с певицата Арета Франклин е повод Арета да бъде избрана за кръстница на Уитни. Това сякаш предначертава съдбата й от малка. Тя започва да пее в църковния хор на родния си град, а на 11 години вече има солови изпълнения. Придружава майка си по време на нейни музикални участия и се изявява като беквокал на Шака Кан и Лу Роулс.През 1983 г. Уитни Хюстън подписва договор с Ариста рекърдс, а година по-късно записва и първия си дует с Теди Пендерграс – „Hold Me”, превърнал се в хит. Дебютният й ̀ албум излиза през 1985-та и продажбите наброяват над 22 милиона копия. През 1986 г. Уитни е удостоена с 6 музикални награди на Billboard, 5 „Американски музикални награди”, наградата на MTV за най-добър видеоклип „How Will I Know” и наградата на списание Rolling Stone за най-добър албум на годината. През 1987 г. Уитни представя следващия си албум, „Уитни”. Общо 19 милиона копия от албума са продадени и той влиза в класациите под номер 1 - първият такъв случай в историята за жена. Албумът й осигурява две „Американски музикални награди” и музикалната награда на Billboard. На церемонията по връчването на наградите Грами през 1988 г. тя печели в категорията „Най-добро вокално изпълнение от жена” - „I Wanna Dance With Somebody”.През 1990 г. Уитни представя албума „I'm Your Baby Tonight”, но продава само 10 милиона копия, което е сравнително по-малко от предишните ѝ продажби. Въпреки това, албумът й̀ осигурява още Американски и Billboard музикални награди. През юли 1992 г. тя се омъжва за певеца Боби Браун. През март 1993 Уитни ражда момиче, Боби Кристина. Бракът на Уитни и Боби е бурен. Между твърденията за семейно насилие, употреба на наркотици и многото арести на Боби, Уитни Хюстън твърдо стои зад съпруга си.Следващият ход в кариерата на Уитни идва с ролята на разглезена певица, преследвана от вманиачен фен, във филма „Бодигард” (1992), в който й ̀ партнира Кевин Костнър. Музиката на филма се продава в тираж от 34 милиона копия и подпомага музикалната й̀ кариера с три от най-големите й ̀ хита – „I Have Nothing”, „I'm Every Woman” и „I Will Always Love You”.По време на кариерата си Уитни Хюстън създава благотворителна фондация, която помага на бездомни деца и деца, болни от рак и спин. Въпреки борбата на Уитни срещу едни от най-страшните болести, тя сама попада под зависимостта на наркотицитеи алкохола. През 2000 г. тя е арестувана на Хаваите по обвинения в притежание на наркотици. Рязкото отслабване на певицата в съчетание с няколко отказани в последния момент участия, са причина да се потвърдят слуховете, че тя е пристрастена към наркотиците. Въпреки това тя продължава да издава албуми - „Greatest Hits” през 2000, „Love, Whitney” през 2001, „Just Whitney...” прeз 2002, и „One Wish”, коледен албум, през 2003.Жената, получила прозвището „Гласът”, си отива неочаквано от този свят на 11.02.2012 г. едва на 48 годишна възраст. Певицата е намерена мъртва във ваната на хотелската си стая в Бевърли Хилс. След неуспешните отипи на екипите за спешна помощ да я съживят, светът е шокиран от новината, че е загубил една от най-великите певици на всички времена.Местни власти съобщават, че Уитни Хюстън е починала в следствие на комбинация от обезболяващи, антидепресанти и алкохол.Поклон пред нейния велик талант.