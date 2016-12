Истинското й име е Хедър Суит, родена е през 1972 г. в щата Мичигън. Майка й е маникюристка, а баща й стругар.Но тези факти не са от кой знае какво значение за никого, защото светът я познава като Дита фон Тийз – Кралицата на бурлеската.Онова, заради което хората я боготворят е образът й на жената – изкусителка, красавицата със спиращ дъха сексапил, танцьорката, която предизвиква конвулсии и фантазии в телата и умовете на своята публика.Със сигурност за цялата тази магия оказват влияние чисто физическите характеристики – бяла порцеланова кожа, страстни червени устни, гарванова коса, винаги оформена в изящна прическа, ръст 168, талия едва 40.... Но всичко това ляга върху друг, по-дълбок пласт: чувственост, умение да покажеш красотата, жажда да доставяш удоволствие.Още съвсем малка, Дита е обсебена от блясъка на стария Холивуд. Тази мания е насърчавана от майка й, която редовно я води да гледа мюзикъли от златната ера и я възпитава в естетиката на този период. Отрано записана да тренира класически балет, бъдещата стриптийз богиня е амбициозна и обича светлините на прожектора – на 13 вече танцува сола в местната балетна трупа.Приблизително по същото време се отказва от бляна по пачката, палците и строгите правила на едно от най-трудните изкуства. Макар че натрупаният опит си казва думата: много от най-известните й танци в свободните жанрове включват типични класически пируети.Като тинейджърка, съвсем естествено, получава от майка си своя първи сутиен – направен от обикновена, бяла памучна материя и чифт намачкани чорапогащи в телесен цвят. Разочарованието й е огромно, защото, както споделя по-късно, очакванията й са за красиво дантелено бельо и чорапи с жартиери – като тези, познати й от популярни еротични списания.Може би от този момент датира страстта на Дита към специалното бельо, въплътена и до днес в нейните сценични костюми – корсета като нейна емблема, колана и жартиерите, копринените чорапи, свръхвъзбуждащото бельо.На 19 години изкусителката постъпва на работа в стриптийз бар в Ориндж, Калифорния. Ексцентричната й душа е ужасена от липсата на оригиналност в изпълненията на колежките – именно в онези първи дни в бранша бъдещата Дита култивира запазената си марка – съчетание от кукленски букли и сатенени ръкавици до лактите, препращащи към вариететния жанр от 40-те години на ХХ век. Оттогава датира и метаморфозата й от естествена блондинка във фатална брюнетка.Малко след това красивицата избира и артистичния си псевдоним Дита в чест на звездата от нямото кино Дита Парло. Комбинацията от пищна гръд, стегнато дупе и невинна усмивка я прави истинско копие на известната икона Бети Пейдж. Приликата й осигурява много ангажименти като фетиш модел. Тя е сред първите красавици, дебютирали в интернет – официалният сайт на Дита е създаден през далечната 1992.В потайните общества на фетишистите Дита става известна с желязната си воля – години наред тя безмилостно пристяга талията си в корсет, успявайки да я намали до 55 см в естествено състояние. С помощта на бельо със здрави банели Дита и днес може да смали обиколката на кръста си до смайващите 40 см! Впечатлени, редакторите на американския Playboy я канят за сесии през 1999, 2001 и 2002, когато я удостояват и с корица.Отказвайки да изпишат просто „Дита!” на първа страница, те я принуждават да си измисли фамилия. Тя отваря наслуки телефонния указател и попада на името Фон Трийз. Репортерът на списанието обаче допуска печатна грешка и ето че фаталната брюнетка дебютира в масовите мъжки фантазии под псевдонима Дитафон Тийз. Тя намира грешката за чудесно двусмислена: макар че се изписва различно, Тийз звучи като английския глагол tease (дразня), от който произлиза и думата стриптийз (раздразване нечие желание чрез разсъбличане). Тази историческа корица буквално сваля света в краката на изкусителката.Дита започва да практикува бурлеска още в далечната 1993 година, тя става проповедник, възродител и поддръжник на Новата Бурлеска. Както сама казва: „Да поставим отново вкуса(tease) в стриптийза(striptease).” И тя определено успява да вдъхне нов живот и огромна доза артистичност в този жанр посредством дълги шоупрограми, сложни танцови спектакли с реквизит и театрална роля, често инспирирани от филми и мюзикъли от 1930-1940 г.В някои от най-известните си танцови програми включва конче от детска въртележка, огромна пудриера, ажурно сърце и вана с работещ душ. Танцът й с ветрило с пера е вдъхновен от танцьорката на бурлеска Сали Ранд. Ветрилото с пера е вкючено в атракциите на Музеят на секса в Холивуд.В една от програмите си, тя се къпе в огромна прозрачна чаша за мартини, използвайки изтривалка във вид на маслина, което става нейната визитна картичка.Кариерата й включва някои незабравими представления. В бенефис за New York Academy of Art, не носи нищо друго, освен диаманти на стойност 5 милиона долара. Изисканата дама с елитарни разбирания е първата гост звезда, която танцува за парижкото кабаре „Crazy Horse”, където се качва на сцена през октомври 2006 г.В ранните си години участва непериодично в софткор и фетиш порнографски филми. За ценителите говорят заглавията “Romancing Sara”, “Matter of Trust”, където все още ползва рожденото си име Хедър Суит. Актьорският й талант може да бъде видян и в продукциите на Андрю Блейк „Pin Ups 2” и „Decadence”В близките години предпочита да взема участия в по-комерсиални и насочени към обществото продукции, като излезлия през 2005 г. кратък филм “The Death of Salvador Dali”, написан от Делани Бишоп, която печели награди за най-добър сценарий и кинематография в редица фестивали, включително SXSW, Raindance Film Festival и Mill Valley Film Festival, а Дита фон Тийз взема награда за най-добра актриса в Beverly Hills Film Festival. Истинската й артистична звезда изгрява и в продукциите “Saint Francis” и “The Boom Boom Room”, появили се пред публика през 2007 г.В добавка към филмовата й кариера може да се прибавят и участията й в музикални клипве – „Redundant” на Green Day, “Zip Gun Bop” на суинг групата Royal Crown Revue, “She’s Lost Control” на Agent Provocateur’s. Във видеото към песента “Mobscene” на бившия си съпруг Мерилин Менсън, тя отново представя пред публика визитната си картичка – шоуто в мартини чашата.Когато става дума за Мелирилин Менсън, неизбежно е да сложим още няколко щрихи към техния съвместен живот.Двамата се запознават по интернет. На партито по случай 32-я рожден ден на Мерилин, Дита пристига с бутилка абсент и още същата нощ двамата вече са двойка. Следват още бурни нощи, в които тя насърчава склонността на рокера към оргии. На 22 март 2004-та певецът пада на колене пред своята бурлескова кралица и й предлага брак със 7-каратов диамантен пръстен от 30-те.Двамата вдигат разкошна, романтична сватба в ирландски замък в началото на декември 2005-та. Булката се издокарва в задължителния корсет и кринолин от пурпурна тафта, а младоженецът – в смокинг от черна тафта и кадифе. Три дни след класическата церемония гостите се забавляват с лов със соколи, гърмене по глинени мишени и стрелба с лък.Идилията обаче продължава точно година – на Бъдни вечер 2006-та Дита напусна любимия си и подава молба за развод, като поводът е изневярата на Менсън с 19-годишната актриса Еван Рейчъл Уд. „Колкото и да го обичах, не можех да бъда част от това”, споделя със сълзи на очи брюнетката. Менсън от своя страна признава, че новият му албум "Изяж ме, изпий ме" е инспириран от личната му драма. В интервю певецът споделя, че е бил на крачка от самоубийството, след като жена му е подала молба за развод, и само работата по албума го е накарала да живее. Днес всичко това е затворена страница и Дита отново е свободна да вие кръшната си перлено бяла снага под блесналите погледи на хилядите си обожатели.За Кралицата на бурлеската се носят десетки любопитни факти: обича разкошния начин на живот. Има къща в Холивуд. Колекционира чайници, купички и фигурки от порцелан. Условието за тях е да са направени само и единствено в Китай. Колите й са класики - "Крайслер Нюйоркър" от 1939 г. и "Ягуар Ес-тайп" от 1965 г. Никога не позлзва услуги на стилисти, дори сценичния си грим често прави сама. Все пак обаче не бива да забравяме, че тя е дипломиран дизайнер на костюми. Може би затова казват, че гардеробът й е като истински музей – с над 400 корсета, стотици чифтове ръкавици с инкрустирани скъпоценни камъни, обувки, чанти, бижута и какви ли не скъпи дрехи. За щастие на мнозина Дита неведнъж признава, че всичко това предпочита просто да съблича.В киното, модата или в своя вихър – бурлеска танците Дита продължава да бъде един от най-емблематичните женски образи на новото време. С което още веднъж доказва, че женската чувственост и сексапил не са подвластни на модата и времената, ако са истински.