Шапките на де Боно за по-добра мисъл

Шестте цветни шапки, познати още като шестте мислещи шапки, е име на метод, измислен от Едуард де Боно*. Де Боно използва цветовете оптимално, според разположението им в Нютоновия спектър и съответното влияние, което те оказват. В този метод той изгражда аналогии между определен тип мислене и даден цвят шапка. Шестте цветни шапки принадлежат на обширна група подходи, които заедно са използвани, за да развият критическо и така нареченото нестандартно мислене (out of the box). Използва се за брейнсторминг сесии, решаване на проблеми и обучение.Методът се визуализира чрез шапката, покриваща главата – центъра на човешкия ум, а различните цветове символизират различни начини на мислене, които са използвани по време на процеса на предаване. Когато сменим една шапка с друга, ние виртуално променяме и модела си на мислене. Лидерът на групата инструктира участниците коя шапка трябва да сложат и на кои въпроси да отговорят. Така “насочва” мисленето към позитивно, критично и пр. Методът помага да се дефинира ситуацията и да се вземат положителните, отрицателните и емоционалните аспекти, под внимание, последователно. Този инструмент усъвършенства взимането на решения, справянето с кризи и планирането на последващи стъпки.Идеята на метода се състои в разграничаване на различни типове мислене. Това довежда до съсредоточаване в един тип, след което в друг и т.н. Ето и смисълът на шапките от “цветна” гледна точка:Анализът на бялото ни показва, че то е съставено от всички налични цветове в природата. Богатството на емоции и чувства в него му позволява да бъде обективно, имайки в себе си всяка страна и гледна точка.Бялата шапка представя фактите и информацията за ситуацията и проблема. Това е обективно знание, повече описание отколкото обяснение.Червеното е най-физическия цвят. Затова де Боно правилно го свързва с първичните реакции, които предизвиква проблема или кризата. Червеното е цветът с най-ниска честота на трептене и е символ на първичното. Де Боно разглежда интуицията като “червена първичност”. На много хора това може да се стори погрешно. Не забравяйте обаче, че тук интуицията се използва като подтик да се вземе решение. Разглеждат се по-скоро емоциите, получени интуитивно.Червената шапка представя емоционалните усещания за проблема или ситуацията. Това е субективно преживяване, чувства и интуиция.Зеленото се намира в средата на Нютоновия спектър. То е цветът на природата, баланса. Без баланс, няма креативност и идейност. Слагайки зелена шапка, отприщвате силата на творческото начало във вас.Зелената шапка произвежда нови идеи, предложения и решения. Тя е символ на открито и творческо мислене.Жълтото е цветът на разума и добротата. Изключително вдъхновяващ и положителен цвят цвят, жълтото събужда и стимулира мисловните способности.Жълтата шапка събира положителните аспекти на решението, предимства или бъдещи ползи. Тя също представя положителната мотивация на избраното решение.Черното, за разлика от бялото показва липса на цвят. Липса на емоции и знание. Тук де Боно е задействал и аналогии от използването на черното в миналото (които също не са случайни). Черното се е наложило като “отрицателният, мрачен цвят”. Всъщност няма отрицателно зареден цвят! Черното е просто липса на цвят.Черната шапка събира всички негативни аспекти за правилното разрешение или решение. Този, който я носи описва заплахи, неудобства или лоши последици.Синьото ни дава чувство за дълбочина. Чрез него изплува истината за обективната реалност. Де Боно отново се е съобразил с характеристиките на цвета. Синьото подпомага контролиращият процеса. В синьото се крие достатъчно сила за промяна и контрол.Синята шапка представлява контрол върху целия процес. Тя предлага последващите стъпки по време на срещата и след това. Тази шапка позволява участниците да променят процеса и да фокусират метода в правилната посока.Методът на де Боно може да се практикува по много начини и в различни сфери – като част от обучения или тимбилдинг, в училище, като част от работна среща и т.н. Важното е да се спазва делението на шапките. Човек не може да критикува, когато не е с черната шапка или да презентира предимствата на идеята си, когато не е с жълта шапка. Необходимо е винаги да има един лидер, който последователно прекарва една идея или решение през филтрите на шестте начина на мислене. Всеки взима участие и групата дава необходимия резултат. Важни предпоставки, без които методът няма да е ефективен са:• Да е налична приятелска атмосфера в групата• Шапките да са правилно представени (истински шапки, хартиени шапки, …)• Редът на шапките да е ясно дефиниран от лидера и да се спазва от всички• Целта на метода да е ясна за групата• Решенията, предложени накрая на процеса да са валидизирани от всички членове, включени в проблема.• Процесът да се разработи решение да е достатъчно конкретен, за да бъде приложен в конкретен контекст на проблемна ситуация.