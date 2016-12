Феята на пясъка

е млад украински художник, работещ с нетрадиционния метод рисуване с пясък. През 2008 г. тя започва да се занимава с това изкуство, а името й нашумява година по-късно, когато взема участие в издание на формата „Украйна търси талант”.Виртуозното изпълнение на Ксения не само спечалва симпатиите на публиката, но я изпраща на финала. Композицията й, посветена на Втората световна война й носи първа награда.Младата художничка всъщност е психолог и графичен дизайнер по образование и може би краткият опит, който натрупва за година в рисуването в пясък преди да се яви на кастинга, я кара да се чувства неуверена. Ксения споделя, че е тренирала две седмици преди кастинга за предаването, а водещата причина тя да участва било нуждаещо се от операция детенце, на което искала да помогне. Резултатите обаче надминават всичките й очаквания и първоначалните й страхове, че нейното изкуство ще остане неразбрано от публиката се стопяват за секунди.След предаването Ксения и нейният талант придобиват широка популярност по целия свят. А клиповете как тя рисува върху пясък, пръснат върху стъкло, под което има играещи светлини, стават едни от най-гледаните в интернет.Днес талантливата украинка не спира да развива своя талант и да участва в редица програми и изложби. Голямата си любов към изкуството може би е наследила от своята майка - артист и моден дизайнер. Първите стъпки в рисуването с пясък Ксения прави вкъщи, работейки с непрофесионални материали. Впоследствие са заменени с професионални такива и не след дълго стават факт нейните прекрасни пясъчни картини.Миниспектакълът "Do not be late" се превръща в истински интернет феномент, разнасяйки таланта й далеч зад пределите на Украйна.